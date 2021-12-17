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Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybettiBİTLİS Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

BİTLİS (İHA) - Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

BİTLİS Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Güroymak karayolu üzerinde meydana geldi. Güroymak istikametine ilerleyen A.Ö. yönetimindeki 23 AAD 244 plakalı Renault Symbol marka otomobille karşı yönden gelen Volvo marka tır, yoğun kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Otomobille tır çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri

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