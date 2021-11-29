Son dakika: Otomobille polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kaza yaptı; 3 yaralı - Haberler
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Son dakika: Otomobille polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kaza yaptı; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel
Son dakika: Otomobille polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kaza yaptı; 3 yaralı

Son dakika gündem haberi: TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisinin kullandığı otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisten kaçan uyuşturucu şüphelisinin kullandığı otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, şüphelilerin aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine S.Ç.'nin kullandığı 17 AAJ 275 plakalı aracı takibe aldı. İlçe girişindeki uygulama noktasında polisin ihtarına uymayan sürücü, aracıyla F.A.'nın kullandığı 59 YV 662 plakalı hafif ticari araca çarparak, devrildi. Kazada F.A. ile polisten kaçan araçtaki S.Ç., ve E.T. hafif yaralandı. Polis, araç ve içinde bulunan kişiler üzerinde yaptığı aramada 5 kilo skunk, 2 kilo eroin, 1 ruhsatsız tabanca, farklı türde 500 gram uyuşturucu ele geçirdi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.Polisin, daha önce şüphelilerle bağlantılı kişilere yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.


Son dakika: Otomobille polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kaza yaptı; 3 yaralı

Son dakika: Otomobille polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kaza yaptı; 3 yaralı

Son dakika: Otomobille polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kaza yaptı; 3 yaralı

Son dakika: Otomobille polisten kaçan uyuşturucu şüphelisi kaza yaptı; 3 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Son Dakika Haberleri

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