Son dakika! Otomobiliyle 100 metre sürüklenip yan devrildi, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 100 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale-Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 55 BY 129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 100 metre kadar sürüklenen otomobil yan yattı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü E.T. aracın camından kendi imkanları ile dışarıya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi. Kontroller sonucu sürücünün kazada yara almadığı belirlendi. Kaza sonucunda otomobil sol şeridi kapatırken trafik de kontrollü olarak bir süre tek şeritten sağlandı.

Yola yan yatan araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

