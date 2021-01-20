Son Dakika | Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı
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Son Dakika | Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı

20.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:21
Son Dakika | Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı

Son dakika gündem haberi: MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindekiotomobilinde hareketsiz yatarken görenler tarafından 'öldüğü' ihbar edilen Ahmet Akduman'ın (29), uyuyakaldığı ortaya çıktı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki

otomobilinde hareketsiz yatarken görenler tarafından 'öldüğü' ihbar edilen Ahmet Akduman'ın (29), uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Eski Manisa yolundan bugün saat 11.30 sıralarında geçenler, park halinde olmasına rağmen çalışır vaziyetteki 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan Ahmet Akduman'ı görünce, polisi arayarak 'öldüğünü' bildirdi. İhbar üzerine hızla otomobilin yanına gelen polis ve  sağlık ekipleri, Akduman'ın uyuduğunu fark etti. Uyandırılan Akduman, otomobiliyle bulunduğu yerden ayrıldı.

Son Dakika | Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı
Son Dakika | Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı
Son Dakika | Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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