Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında

10.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:13
Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da bir otomobilin trafikte yavaşlayan motosiklete arkadan çarptığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

BURSA'da bir otomobilin trafikte yavaşlayan motosiklete arkadan çarptığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet, aynı istikamette seyir halinde bulunan halk otobüsünün durakta durmasıyla, yavaşladı. Önündeki araçların yavaşladığını fark etmeyen sürücüsü bilinmeyen otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen motosiklet, orta şeritteki başka bir otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı kazaya neden olan araç kamerasınca anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde otomobilin motosiklete çarpma anı ve durması ile motosikletin başka bir otomobile çarparak devrilmesi, motosiklet sürücüsüsünün ayağa kalkması yer aldı.


Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Otomobilin çarptığı hafif ticari araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Ölüm yarım metreyle teğet geçti...Feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Öner Erkan Ebru Şallı Pınar Altuğ Haluk Bilginer
Spor Samatta Sörloth Okan Buruk Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 11:30:24. #1.14#
title