Son Dakika | Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında

BURSA'da bir otomobilin trafikte yavaşlayan motosiklete arkadan çarptığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen motosiklet, aynı istikamette seyir halinde bulunan halk otobüsünün durakta durmasıyla, yavaşladı. Önündeki araçların yavaşladığını fark etmeyen sürücüsü bilinmeyen otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle devrilen motosiklet, orta şeritteki başka bir otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı kazaya neden olan araç kamerasınca anbean kaydedildi. Kamera görüntülerinde otomobilin motosiklete çarpma anı ve durması ile motosikletin başka bir otomobile çarparak devrilmesi, motosiklet sürücüsüsünün ayağa kalkması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı