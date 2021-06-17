Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

BURSA - Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç otobüs durağına girdi. O anlar mobese kamerasına yansırken, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana gelen kazada aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan Yalçın Ç. idaresindeki 16 AJY 248 plakalı otomobil, içerisinde otobüs bekleyen vatandaşların olduğu durağa daldı. Bu sırada durakta otobüs bekleyen 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 35 yaşındaki Muha Tavvus, 13 yaşındaki Mune Mansur ve Mustafa Oğur olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar kameralara yansıdı

Otobüs durağında bekleyen vatandaşların hareket ettiği sırada kontrolden çıkan siyah renkteki otomobilin kaldırımı aşarak durağa girmesi ve vatandaşlara çarptığı anlar mobese kamerasına da yansıdı.

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Aysel Erdem isimli vatandaş, "Otobüsten indik, içi baya bir kalabalıktı . İlk önce amcaya vurdu daha sonra diğerlerine vurdu. Otobüsten indik işe gidiyorduk, biranda ne olduğunu anlamadık" diye konuştu.

Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza
Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp koşturan şahsa ağır ceza
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüsten inen yolcuların arasına daldı: 5 yaralı
Aşırı hızlı otomobil otobüs durağına daldı: 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi
Aşırı hızlı otomobil otobüs durağına daldı: 1'i çocuk 5 kişiyi ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına girdi... 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 10:42:08. #1.16#

title