Son dakika! Otomobilin çocuğa çarptığı kaza sonrasında mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te otomobilin çarptığı çocuğun ağır yaralanması sonrasında mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapattı.

Siirt'te otomobilin çarptığı çocuğun ağır yaralanması sonrasında mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapattı.

Alınan bilgiye göre, M.C. idaresindeki 38 PR 349 plakalı otomobil, Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Selin Eldemir'e (14) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Eldemir, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından caddeyi trafiğe kapatan bazı mahalle sakinleri, burada sürekli kaza meydana geldiğini belirterek, gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Yolu kapatan vatandaşlarla görüşen Kızılay, burada gerekli önlemlerin alınması için konunun bizzat takipçisi olacağını ve problemin çözüleceğini dile getirdi.

Mahalle sakinleri, Kızılay'la görüşmenin ardından bölgeden ayrıldı.

Bu arada Eldemir'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık