Son Dakika | Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Enes Gürler (35) yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 LM 906 plakalı otomobilin sürücüsü Nejdet Erçiftçi (55), sol şeritte ilerlerken, aniden sağ şeride geçmek için manevra yaptı. Otomobil, aynı yöne seyir halinde olan sürücü Enes Gürler (35) yönetimindeki 16 ABA 814 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarparak dururken, motosikletten düşen sürücü Gürler yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazayla ilgili, polis soruşturma başlattı.