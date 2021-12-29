Son dakika: Otomobilin çarptığı İrem'in beyin ölümü gerçekleşti
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre TRABZON'un Yomra ilçesinde önceki gün yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanana İrem Keleşoğlu'nun (26), beyin ölümü gerçekleşti.
TRABZON'un Yomra ilçesinde önceki gün yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanana İrem Keleşoğlu'nun (26), beyin ölümü gerçekleşti. Polise teslim olan sürücü Yusuf Y.'yi (71) ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu, Liman kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yusuf Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu'na çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İrem Keleşoğlu'nu ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesine bağlanan genç kızın bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.Kaza sonrası kaçan sürücü de, Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.