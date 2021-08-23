Son Dakika | Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Son Dakika | Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Ç. idaresindeki 55 AEF 032 otomobil, bisikleti ile seyir eden Burhan Söyleyen'e (74) çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü vatandaşların saldırısına uğradı. Sürücüyü linçten polisler kurtardı. Darp sonucu yaralanan araç sürücüsü ile kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burhan Söyleyen, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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