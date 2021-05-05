Son dakika: Otomobilin çarptığı ambulans devrildi; koronavirüs hastası yaralandı (2)
Son dakika haberler: KAZA ANI MOBESEYE YANSIDIElazığ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, bir otomobilin çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.
KAZA ANI MOBESEYE YANSIDI
Elazığ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, bir otomobilin çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı. Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağındaki mobeseye yansıyan görüntülerde, otomobilin ambulansa çarptığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ