Son dakika: Otomobilin çarptığı ambulans devrildi; koronavirüs hastası yaralandı (2)
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Son dakika: Otomobilin çarptığı ambulans devrildi; koronavirüs hastası yaralandı (2)

Son dakika: Otomobilin çarptığı ambulans devrildi; koronavirüs hastası yaralandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KAZA ANI MOBESEYE YANSIDIElazığ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, bir otomobilin çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı.

KAZA ANI MOBESEYE YANSIDI

Elazığ'da, koronavirüs hastası M.D.'nin taşındığı ambulansa, bir otomobilin çarptığı anlar mobese kamerasına yansıdı. Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağındaki mobeseye yansıyan görüntülerde, otomobilin ambulansa çarptığı anlar yer aldı.


Son dakika: Otomobilin çarptığı ambulans devrildi; koronavirüs hastası yaralandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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