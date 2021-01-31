Son dakika... Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı (2)
31.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:45
Son dakika gündem haberi: BAKAN GÜL, SORUŞTURMA İZNİ VERDİAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.
BAKAN GÜL, SORUŞTURMA İZNİ VERDİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı