Son dakika... Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı (2)

31.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:45
Son dakika... Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı (2)

Son dakika gündem haberi: BAKAN GÜL, SORUŞTURMA İZNİ VERDİAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.

BAKAN GÜL, SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ünye Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısının müşteki olarak yer aldığı soruşturmayla ilgili HSK'ya inceleme izni verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Otomobilin camına not yazan kişi önce gözaltına alındı sonra bırakıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 18:45:37. #1.15#
title