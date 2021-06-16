Son dakika... Otomobilin bisikletiyle işe giden şahsa çarpıp metrelerce savurduğu feci kaza kamerada

Son dakika haberine göre Samsun'da fırında çalışan şahıs bisikleti ile işe giderken otomobilin çarpıp 30 metre fırlatması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da fırında çalışan şahıs bisikleti ile işe giderken otomobilin çarpıp 30 metre fırlatması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir işyerinin güvelik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 55 ADE 835 plakalı otomobil, bisikleti ile çalıştığı fırına giden 28 yaşındaki Emrah Sezmiş'e çarptı. Aracın yaklaşık 30 metre üzerinde taşıyıp bisikleti ile birlikte yol kenarına attığı Emrah Semiz olay yerinde hayatını kaybetti. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yapan araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Araç sürücünün kimlik tespitine çalışılırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada ölen bisiklet sürücüsü Emrah Sezmiş'in cenazesi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza yapan araçta incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı