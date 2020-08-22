Son Dakika | Otomobilin bagaj kapısından çorap içinde uyuşturucu hap çıktı Gelen son dakika haberlerine göre HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagaj kapısında, çorap içerisine gizlenmiş bin 837 adet uyuşturucu hap bulundu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagaj kapısında, çorap içerisine gizlenmiş bin 837 adet uyuşturucu hap bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Cumhuriyet Mahallesi Reyhanlı Yolu üzerinde yaptığı yol kontrolü sırasında, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagaj kapısında, çorap içinde gizlenmiş bin 837 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K.S. ve A.Y., gözaltına alınarak Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA