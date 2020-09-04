Son dakika! Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda arka koltuktaki genç kadın öldü
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Son dakika! Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda arka koltuktaki genç kadın öldü

Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilde pompalı tüfekle vurulan genç kadın yaşamını yitirdi.

04.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:51

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilde pompalı tüfekle vurulan genç kadın yaşamını yitirdi.

Yukarıpazarcı Mahallesi İnönü Caddesi'nde seyir halindeki Nazif Genç'in kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı.

Arka koltukta oturan Rabiya Çerçi (19) göğsünden, sürücü ise kulağından yaralandı.

Sürücünün yaralı halde hastaneye götürdüğü genç kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

7 aylık bir çocuk annesiymiş

Çerçi'nin Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazesini almak için anne Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi geldi. Burada bir süre cenazeyi teslim almak için bekleyen aile, cenazenin defin işlemleri için diğer illerden gelecek akrabalarının yetişemeyeceğinin anlaşılması üzerine morgda bırakıldı.

Rabia Çerçi'nin 2015 yılında evden kaçtığı, ailesinin kayıp ilanı vermesiyle bulunduğu ve 7 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin gözaltına aldığı bazı kişilerin olduğu, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Son dakika! Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda arka koltuktaki genç kadın öldü

Kaynak: AA

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