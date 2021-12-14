Son Dakika | Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada - Haberler
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Son Dakika | Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

Son Dakika | Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün düşerek yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün düşerek yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Aynur K. İdaresindeki 16 KPA 68 plakalı otomobile çarpmamak için ani manevra yapan 16 APV 769 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih Ç. (39), motosikletten düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Son Dakika | Otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza kamerada

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AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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