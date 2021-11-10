Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
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Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ÇORUM'da, park halindeki otomobile çarpıp, alev alan motosikletin sürücüsü Yasin Karabıyık (23), hayatını kaybetti.

ÇORUM'da, park halindeki otomobile çarpıp, alev alan motosikletin sürücüsü Yasin Karabıyık (23), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yasin Karabıyık'ın kullandığı motoksiklet, kontrolünden çıkıp, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Karabıyık, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yapıp Karabıyık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karabıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobile çarpan ve sürücünün savrulduğu motosikletin alev aldığı anlar yer aldı.

Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri! OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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