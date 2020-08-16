Son Dakika | Otomobilden husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı Gelen son dakika haberlerine göre Otomobilden husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilden kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Otomobilden husumetlisine kurşun yağdırıp kaçtı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilden kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay Müftü Mahallesi'nde Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait katlı Otopark girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre minibüs sürücüsü S. A. katlı otopark girişinde beklediği sırada otomobille gelen kişiler üzerine mermi yağdırdı. Kimliği henüz belirlenemeyen zanlılar yaralama olayının ardından geldikleri otomobille olay yerinden hızla kaçtı. Açılan ateş sonucu vücuduna 3 mermi isabet eden S. A. olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunurken, polis kaçan zanlıları bulmak için çalışma başlattı. İddiaya göre yaralanan S. A. ile silahla ateş açan zanlıların aralarında daha önceden husumet bulunduğu ifade edildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA