Son dakika! Otomobilde 674 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama
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Son dakika! Otomobilde 674 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

Son dakika gündem haberi: Otomobilde 674 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklamaBALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada 674 uyuşturucu hap ele geçirildi.

21.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:17

Otomobilde 674 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada 674 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine, Çanakkale-Balıkesir il sınırında kontrol noktasında operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan karar ile araç ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş kumaş torba içerisinde 674 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan T.Ö (39), İ.Ş (34), İ.S.(28) ve N.A (33) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardınan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika! Otomobilde 674 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama

Kaynak: DHA

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