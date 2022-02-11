Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Güncel
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Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, sahte olduğu belirlenen toplam 34 bin 800 ABD doları ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Nazilli ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçeye yüklü miktarda sahte ABD doları getirilerek, piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ilçe girişlerinde önlem alan polis, şüpheliler E.T. ve M.Ö.'nün içinde bulunduğu otomobili durdu. Otomobildeki aramada 348 adet sahte 100 ABD doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son Dakika | Otomobilde 35 bin sahte dolarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nazilli, Güncel, Haberler

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