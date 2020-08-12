Son dakika! Otomobil yol kenarındaki TIR dorsesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Gelen son dakika haberine göre Otomobil yol kenarındaki TIR dorsesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'in Torbalı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yol kenarında bulunan TIR dorsesine çarptı.

Otomobil yol kenarındaki TIR dorsesine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yol kenarında bulunan TIR dorsesine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişide ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi İnönü Mahallesi Ahmet Özkan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 42 DUM 40 plakalı Ford marka aracı kullanan E.U., seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ve üzerinde plakası olmayan TIR dorsesine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki sürücü E.U., Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta yolcu konumunda bulunan S.K'nin ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden S.K'nin canız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA