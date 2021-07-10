Son Dakika | Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi

Son Dakika | Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Eskişehir'in Çifteler ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çifteler ilçesi Çarşı Camii önünde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. 34 BAJ 887 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yara almadan kurtulurken, kamyonet ve otomobil maddi hasar aldı. Kazanın etkisiyle kapanan yolda gerekli önlemleri alan ekipler, kontrollü şekilde trafiği açarak araç geçişini sağladı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika | Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi
Son Dakika | Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi
Son Dakika | Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:02:35. #1.15#

title