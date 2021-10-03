Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti - Haberler
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Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybettiANKARA'nın Sincan ilçesinde, demiryolu üst geçidinin ayağına çarpan otomobil yandı.

SİNCAN, ANKARA (DHA) - Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, demiryolu üst geçidinin ayağına çarpan otomobil yandı. Sürücü, yangında hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ankara-Ayaş yolu Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Etimesgut yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FT 662 plakalı otomobil, TCDD üst geçidinin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü ise yanan aracın içerisinde mahsur kaldı. Yanan otomobili gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yangında hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, kimlik tespiti için incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti

Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti

Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti

Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobil üst geçit ayağına çarparak yandı, sürücü hayatını kaybetti - Haberler
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