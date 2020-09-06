Son dakika! Otomobil, traktöre çarpıp yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika gelişmesine göre MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil, traktöre arkadan çarptı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobil, traktöre arkadan çarptı. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü Basri Dere yaralanırken, akrabası Şerife Dere (71) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Gökçeören kavşağı yakınlarındaki Kale mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Basri Dere'nin kullandığı 35 DDA 60 plakalı otomobil, Nurullah Palta yönetimindeki 67 YA 603 plakalı traktöre arkadan çarptı. Yan yatan otomobil, sürüklendikten sonra durdu. Kazada sürücü Basri Dere yaralanırken, yakını Şerife Dere otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şerife Dere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Dere ise ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, Dere'nin cansız bedenini otomobilden çıkardı. Şerife Dere'nin cesedi, morga götürüldü. Traktör sürücüsü Nurullah Palta, İlçe Jandarma Komutanlığı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA