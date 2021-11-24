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Son dakika! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Otomobil tırla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 Rusya vatandaşı hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

ANTALYA (İHA) - ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 Rusya vatandaşı hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Korkuteli-Antalya karayolu Bayatbademleri Mahallesi Cehennem Deresi mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (48) kontrolünde bulunan üzerinde iş makinesi yüklü 35 NH 550 plakalı tıra seyir halinde iken, Z.T. (37) idaresindeki N857EE15 plakalı otomobil çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Rusya vatandaşı Z.T. olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında yolcu olarak bulunan Kazakistan vatandaşı K.R. (26) yaralandı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

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