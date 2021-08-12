Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, araziye uçan otomobildeki Ahmet Caymaz (41) hayatını kaybetti, sürücü Erkan Tek (28) ise yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde takla atıp, araziye uçan otomobildeki Ahmet Caymaz (41) hayatını kaybetti, sürücü Erkan Tek (28) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl ilçesi, Akhisar Mahallesi, Karalar Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Erkan Tek yönetimindeki 66 LS 661 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkıp taklalar atan araç, araziye uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Caymaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Şifa kaynağı 'Diyadin Kaplıcaları'nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Şifa kaynağı "Diyadin Kaplıcaları"nda işletmeciler yoğun ilgiden taleplere yetişemiyor
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Trafik kazasında 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Vatandaşın zor anları! Can havliyle üzerine çıktığı araç duvara çarpınca sele kapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Yusuf Güney Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Otomobil takla attı; 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:09:35. #1.15#

title