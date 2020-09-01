Son Dakika | Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı
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Son Dakika | Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı

Son dakika haberi... Adana'da uygulama noktasına girmek istemeyen bir otomobil sürücüsü polis motosikletine çarpıp kaçtı.

01.09.2020 05:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 05:28

Adana'da uygulama noktasına girmek istemeyen bir otomobil sürücüsü polis motosikletine çarpıp kaçtı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ana caddelerde ve arterlerde güvenlik noktaları oluşturarak şüpheli kişi ve araçları durdurdu.

Ekipler, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Taraması'nı (GBT), araçların ise plaka sorgusunu yaptı. Kişilerin üst aramasını yapan ekipler, sosyal mesafe ve maske kontrolü de yaptı. Çalışmalar sırasında polis uygulamasını fark eden 01 PF 104 plakalı otomobil sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polis motosikletine çarparak kaçtı.

Motosikletteki polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan uygulamalarda 619 kişinin GBT sorgusu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

124 aracı denetleyen ekipler, 9 araç sürücüsüne 4 bin 292 lira idari para cezası uyguladı. 1 araç trafikten men edildi.

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Son Dakika | Otomobil sürücüsü, uygulama noktasına girmemek için polis motosikletine çarpıp kaçtı

Kaynak: AA

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