Son dakika! Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı Tankere çarpan otomobilde bulunan anne, baba ve çocukları yaralandı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobilin camından yola fırlayan çocuk, araçta sıkışan babası ve...

Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Tankere çarpan otomobilde bulunan anne, baba ve çocukları yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobilin camından yola fırlayan çocuk, araçta sıkışan babası ve annesi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre caddede seyir halinde olan Gürkan A. idaresindeki 77 AN 678 Plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde park halinde olan 41 ACC 431 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Gürkan A. araç içerisinde sıkışırken, küçük yaştaki kızı Kumsal A. otomobilin camından yola fırlayarak Otomobilde bulunan Gürkan A.'nın eşi Zümra A. da yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan otomobil sürücüsü kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Gürkan A., eşi Zümra A. ve kızları Kumsal A. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika! Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı

Son dakika! Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Son Dakika Haberleri
Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

 Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

Başka kaza olmasın diye önlem alan karayolları görevlisi, aracın çarpması sonucu öldü

 Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı

Annesinin ölüm haberini alan sürücü, kontrolünü kaybedip kaza yaptı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Haluk Levent Yeşim Salkım Amelia Hamlin
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Şenol Güneş İbrahim Altay Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Otomobil park halindeki tankere çarptı, küçük çocuk camdan yola fırladı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 00:59:00. #1.11#