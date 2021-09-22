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Son dakika: Otomobil motosikletle çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Otomobil motosikletle çarpıştı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberine göre Denizli'nin Tavas ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştığı kazada, yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü kocası ise ağır yaralandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştığı kazada, yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü kocası ise ağır yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Tavas İlçesine bağlı Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tavas ilçesinden Aydın Karacasu'ya bağlı Alimler Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere motosikletle yola çıkan 25 yaşındaki Yusuf Ön ve eşi 21 yaşındaki Mercan Ön seyir halinde iken, motosikletlerine arkadan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki Mercan Ön ve eşi motosiklet sürücüsü Yusuf Ön, savrularak yola düştü. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletin arkasında yolculuk yapan 21 yaşındaki Mercan Ön, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Yusuf Ön ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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