Son dakika... Otomobil kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika haberi... Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
10.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:33
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ceylan (66) yönetimindeki 55 ACA 50 plakalı otomobil, Vezirköprü-Havza kara yolu Bayram Mahallesi sapağında, Bülent Karaman idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Biriminin 55 ACM 929 plakalı kamyonetiyle çarpıştı.
Kazada yaralanan Mehmet ile eşi Cemile Ceylan (69), 112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonucu kara yolunda trafik akışının bir süre kesilmesi nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: AA