Son Dakika: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika haberlerine göre Kaza yerinden genel görüntü Aarçlardan görüntü Yaralıların ambulansa konulması Görgü tanığının konuşması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
26.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:31
Kaza yerinden genel görüntü
Aarçlardan görüntü
Yaralıların ambulansa konulması
Görgü tanığının konuşması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA