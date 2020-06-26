Son Dakika: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Son dakika haberlerine göre Kaza yerinden genel görüntü Aarçlardan görüntü Yaralıların ambulansa konulması Görgü tanığının konuşması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza yerinden genel görüntü Aarçlardan görüntü Yaralıların ambulansa konulması Görgü tanığının konuşması SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaynak: AA