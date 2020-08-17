Son Dakika | Otomobil ile çarpışan motosikletli öldü
Son dakika haberi... Şanlıufa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
17.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:41
Şanlıufa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan eve motosikletle gitmekte olan Sino Babaç (62), kavşakta dönmeye çalışırken sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Babaç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Babaç'ın cesedi, otopsi işlemleri için kaldırıldığı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA