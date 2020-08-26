Son dakika... Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü Gelen son dakika haberine göre Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü

KONYA - Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yunak-Akşehir Karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Yunak istikametine doğru seyir halinde olan Kemal D. idaresindeki 42 UL 224 plakalı beton mikseri ile karşı istikametten gelen Aslan Özen yönetimindeki 06 MIS 90 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aslan Özen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine götürüldü. Durumu ağır olan Aslan Özen, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA