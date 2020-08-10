Son Dakika: Otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
Son dakika haberi... Otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu.
10.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:54
Otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Kemal Bulut yönetimindeki Tofaş Doğan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Tarlaya uçan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Kıymet Bulut ağır yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: İHA