Son Dakika | Otomobil değil bisiklet, görenler bir daha bakıyor
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Son Dakika | Otomobil değil bisiklet, görenler bir daha bakıyor

Son dakika haberine göre Sivas'ın Zara ilçesinde bir gencin bisikletine taktığı otomobil lastiği görenlerin dikkatini çekiyor.

Son Dakika | Otomobil değil bisiklet, görenler bir daha bakıyor
21.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:42

Sivas'ın Zara ilçesinde bir gencin bisikletine taktığı otomobil lastiği görenlerin dikkatini çekiyor.

Zara ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Alparslan Solak, bisikletinin arka teker kısmına otomobil lastiği taktı. Solak'ın kendi tasarımı olan ve alışılmışın dışında bir görüntüye sahip otomobil lastikli bisiklet, ilçede ilgi odağı oldu. İlçede yaşayan bir çok vatandaşın kullanma deneyimi bulduğu otomobil lastikli bisiklet, görünümüyle dikkat çekiyor. Solak, önümüzdeki günlerde bisikletine çift otomobil lastiği takmayı planlıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Alparslan Solak, "Bazı illerde buna benzer bisikletler gördüm. Onlar yaptıysa ben neden yapmayayım dedim, sonra da yapım aşamasına başladık, tabi bazı olumsuzluklar oldu, her otomobilin lastiği de uymuyormuş. Toplam üç ay uğraştık, çevremden bu işi başaramayacağımı düşünenler oldu ama ben bu olumsuzluklara aldırış etmedim ve uğraşmaya devam ettim. Sonuçta da böyle bir bisiklet ortaya çıktı, mutluyum. Sokakta, caddede gören çocukların hoşuna gidiyor, gençler binmek istiyor, ben de binmelerine müsaade ediyorum. Bu sayede bir nebze de olsa insanları spora yönlendirmeye çalışıyorum" dedi.

Bisikleti geliştirmeyi düşündüğünü belirten Solak, "İlerleyen zaman içerisinde arkada çift otomobil tekeri, önde bisiklet tekeri olacak şekilde pedalla çalışacak bir tasarım yapmayı planlıyorum" diye konuştu.

Bisikletin yapım aşamasına da değinen Solak, "Pedal kısmını lastiğe göre uzatmam gerekiyordu, sürümü kolay olsun diye. İki pedal göbeği aldım, kaynak yapacak kimse yoktu, bir kişi yaparım dedi, ilk sürüşte koptu. Ben de inat ettim, kaynak makinesi alarak sadece dişliye bir hafta uğraştım, sağlam olsun diye. Bir aydır kullanıyorum, hiçbir sıkıntısı olmadı" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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