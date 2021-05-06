Son Dakika | Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı

Gelen son dakika haberlerine göre - Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) temaslısının naklini yapan ambulansa otomobilin çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.