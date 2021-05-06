Son Dakika | Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı
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Son Dakika | Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) temaslısının naklini yapan ambulansa otomobilin çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

- Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı

ELAZIĞ - Elazığ'da Koronavirüs (Covid-19) temaslısının naklini yapan ambulansa otomobilin çarptığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski Hal kavşağında meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden Covid-19 temaslısı taşıyan 23 BT 392 plakalı ambulans ile R.B idaresindeki 23 ABN 803 Citroen celysee marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Kazada ambulansla sevki yapılan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öteyandan kaza anları da Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ambulansın kavşakta trafik ışıklarından geçmesiyle birlikte dönüşe yapan otomobilin çarpma anları yer aldı.

Son Dakika | Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı
Son Dakika | Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı
Son Dakika | Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı
Son Dakika | Otomobil, Covid temaslısı taşıyan ambulansa böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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