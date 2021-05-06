Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
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Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı

Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'da frenini boşaldığı öne sürülen otomobil, çocuk parkında çim alanı çevreleyen bordüre çarptı.

AFYONKARAHİSAR'da frenini boşaldığı öne sürülen otomobil, çocuk parkında çim alanı çevreleyen bordüre çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Olucak Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Abdullah F. yönetimindeki 03 UF 411 plakalı otomobil, 84. Sokak'tan yokuş aşağı inerken, iddiaya göre freni boşaldı. Hızla Göksu Caddesi'ne çıkan otomobil, yol kenarındaki çocuk parkında çim alanı çevreleyen beton bordüre çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü Abdullah F. ile yanındaki Mustafa O. ve Abdullah U. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünden yaralanan sürücü Abdullah F., hastaneye gitmeyi reddetti. Diğer 2 yaralı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı
Son dakika... Otomobil, çocuk parkında beton bordüre çarptı; 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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