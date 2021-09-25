Otomobil, belediye işçilerine ve kamyonetine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı (2)
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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde, bulvarda çalışma yapan belediye işçilerinin kamyonetine, otomobil çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü İsmail Kaanhan Aydoğan, doktorların tüm...
ANKARA (DHA) - OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ DE HAYATINI KAYBETTİ
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, bulvarda çalışma yapan belediye işçilerinin kamyonetine, otomobil çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü İsmail Kaanhan Aydoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aydoğan'ın ölümüyle can kaybı 2'ye çıktı.
Caner ÜNVER/ANKARA,
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