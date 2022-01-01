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Son Dakika | Otomobil, bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Otomobil, bariyerlere çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde kontrolden çıkıp, yol karındaki çelik bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kşi de yaralandı.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde kontrolden çıkıp, yol karındaki çelik bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kşi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yumurtalık-Ceyhan kara yolu Sugözü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mustafa D. yönetimindeki 01 HE 525 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa D. ile yanındaki Faruk D., Elanur Y. ve Nuriye K., ambulanslarla Ceyhan ve Yumurtalık Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa D. ve Nuriye K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


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