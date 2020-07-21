Son dakika! Otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
21.07.2020 21:54 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:06
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samsun Sinop karayolu Bedeş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Muammer E. idaresindeki 55 ABT 845 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Kaynak: İHA