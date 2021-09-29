Son dakika! OTOGARDA BOMBA İLE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede, Kovid-19 salgını sebebi ile kapanma öncesi yoğun insan ve araç trafiği oluşması öngörülen yerlerde denetimlerin sıklaştırıldığı, bu kapsamda terör örgütleri tarafından eylem yapma fırsatına dönüşmemesi için de 28 Nisan 2021'de Büyük Esenler Otogarı'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldığı belirtildi. Olay günü şüpheli davranışlar sergileyen ve kontrol için yaklaşan polislerden kaçan şüphelilerden Ramazan Arslan takip sonucunda yakalandığı, kaçarken yol kenarına bıraktığı siyah renkli spor çanta içerisinde yapılan kontrollerde bomba olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildiği kaydedildi. Bulunan bomba nedeniyle soruşturmanın derinleştirildiği, kaçan şüpheli İbrahim Zal'ın ise uzun yol otobüs firmasına ait bir araç içerisinde yakalandığı anlatıldı.

DİĞER ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

6 EL YAPIMI BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

KURYE VASITASIYLA GÖNDERİLMESİ AMAÇLANDI

"BOMBA DEĞİL, SİLAH SANIYORDUK"

100 DOLAR KAZANMAK AMACIYLA TAŞIMIŞLAR

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Görüntü dökümü:

-ARŞİV

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri