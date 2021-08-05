OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİĞİ KAZA KAMERADA

SAMSUN'da otobüsün çarpması sonucu devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

SAMSUN'da otobüsün çarpması sonucu devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza, saat 17.30 sıralarında Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. M.D. yönetimindeki 61 ABZ 122 plakalı otobüs, aynı yönde seyir halinde bulunduğu sırada kavşaktan dönmek isteyen Yalçın Ö. (63) yönetimindeki 34 LB 3940 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje devrilerek durabildi. Kazada, araç sürücüsü Yalçın Ö.'nün yanı sıra araçta bulunan Gülbin Ö. (58) ve Fatma Ö. (41) de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Bir işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kaza hakkında Miliç Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı