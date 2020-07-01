Son Dakika | Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında uyuşturucu ele geçirilen M.S., gözaltına alındı.
01.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:37
ELAZIĞ'da, jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında uyuşturucu ele geçirilen M.S., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlen yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Jandarma ekipleri, otobüste yaptığı aramada, yolculardan M.S.'nin çantasında 500 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA