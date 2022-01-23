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Son dakika: Otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

Genç kadın "Aşkım, ne olur ses ver" diyerek ağladı

İSTANBUL - Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde, bir kadının ağır yaralanan eşinin başında 'aşkım, ne olur ses ver' diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevikile yolcular Cafer İzmirlive Uğur Göknerhayatını kaybetti, 19 yolcu ise yaralandı. Korkunç kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yaralanan yolcuların yerde yattığı anlar yer alıyor. Genç bir kadının ağır yaralanan eşinin başında 'aşkım, ne olur ses ver' diyerek ağlaması yürekleri ağladı.

Son dakika: Otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

Son dakika: Otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

Son dakika: Otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı... Acılı kadının eşine seslenişi yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

3. Sayfa, Haber

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