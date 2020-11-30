Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi
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Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi

30.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:47

Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) denetimleri yapan polis ekipleri, otobüs durağında maskesini indirerek sigara içen genç hakkında tutanak tuttu.

Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da korona virüs (Covid-19) denetimleri yapan polis ekipleri, otobüs durağında maskesini indirerek sigara içen genç hakkında tutanak tuttu.

Olay, Burmalı mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Denetim çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bir otobüs durağında 19 yaşındaki Suat Ç.'nin maskesini indirerek sigara içtiğini tespit etti. Şahsın yanına giden polis ekipleri genç hakkında maskesini indirip sigara içmekten tutanak tuttu. Genç daha sonra polislerin yanından uzaklaşarak gitti.

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Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi
Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi
Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi
Otobüs durağında maskesini indirip sigara içen genci polis affetmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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