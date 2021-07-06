Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
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Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı

Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Çorum'da otobüsün çarptığı hamile köpek hayatını kaybederken, sezaryenle alınan 8 yavru köpek kurtarıldı.

Çorum'da otobüsün çarptığı hamile köpek hayatını kaybederken, sezaryenle alınan 8 yavru köpek kurtarıldı. Yavru köpekler Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın devreye girmesiyle Veteriner İşleri Müdürlüğünde koruma altına alındı.

Olay, Mecitözü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe terminalinde hamile bir köpeğe minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından ilçede bulunan bir veteriner hekime götürüldü. Burada ameliyata alınarak sezaryenle yavruları alınan anne köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Aşgın, yavru köpekler için devreye girdi

Annelerinin hayatını kaybetmesiyle ortada kalan yavru köpeklere Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın sahip çıktı. Bir vatandaşın kendisine ulaşarak bilgi vermesi üzerine olaydan haberdar olan Başkan Aşgın, Veteriner İşleri Müdürlüğünü arayarak yavruların koruma alınması için talimat verildi. İlçeden getirilen köpekler barınakta bulunan bir köpek tarafından sahiplenildi. Kendi yavrularıyla birlikte yavrulara da annelik yapan köpek onları hem emziriyor hem de yanından hiç ayırmıyor. Yavru köpekler barınak çalışanlarının da yakından ilgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Mecitözü ilçesinden getirilen 8 tane yavru köpeğin Veteriner İleri Müdürlüğünde koruma altına alındığını dile getiren Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, "Anne köpeğe Mecitözü ilçe terminalinde otobüs çarpmış. Orada duyarlı bir vatandaşımız tarafından veteriner hekime götürülen köpeğin yavruları sezaryenle alınarak kurtarılıyor. Biraz bakıyorlar ama annesiz yavrunun bakımı çok zor oluyor. Belediye Başkanımıza ulaşıyorlar. Belediye başkanımızın talimatıyla hayvan barınağına getirilen yavrularımız bakıma alındı. Bize 8 yavru geldi. Yavrulara müdürlüğümüz de 2 yavrusu bulunan bir köpeğimiz annelik yapıyor. Şuanda anne de yavruları kabul etti. Toplamda 10 yavru oldu. Anne yavruları emzirmeye devam ediyor" dedi. - ÇORUM

Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı
Son dakika: Otobüs çarpan hamile köpek hayatını kaybetti, yavruları kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
Eşi 8 aylık hamileydi! Uzman Çavuş Ayhan Şahin, baba olmasına 1 ay kala kazada hayatını kaybetti
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