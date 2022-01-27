Son dakika... Otobüs arıza yapınca yolculara çorba ikramı polisten geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Otobüs arıza yapınca yolculara çorba ikramı polisten geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Son dakika... Otobüs arıza yapınca yolculara çorba ikramı polisten geldi

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da arızalanarak yolda kalan bir otobüsteki yolculara polis ekipleri tarafından çorba ve ekmek ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar'da arızalanarak yolda kalan bir otobüsteki yolculara polis ekipleri tarafından çorba ve ekmek ikramında bulunuldu.

Iğdır'dan İzmir istikametine giden 34 CDS 161 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gömü kasabası çıkışında arızalandı. Arıza sebebiyle tamircinin beklendiği sırada Emirdağ Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince, Emirdağ Kaymakamlığı'ndan temin edilen sıcak çorba ve ekmek yolculara ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika... Otobüs arıza yapınca yolculara çorba ikramı polisten geldi

Son dakika... Otobüs arıza yapınca yolculara çorba ikramı polisten geldi

Son dakika... Otobüs arıza yapınca yolculara çorba ikramı polisten geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Polis, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title