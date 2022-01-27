Son dakika... Otobüs arıza yapınca yolculara çorba ikramı polisten geldi

Afyonkarahisar'da arızalanarak yolda kalan bir otobüsteki yolculara polis ekipleri tarafından çorba ve ekmek ikramında bulunuldu.

Iğdır'dan İzmir istikametine giden 34 CDS 161 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gömü kasabası çıkışında arızalandı. Arıza sebebiyle tamircinin beklendiği sırada Emirdağ Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince, Emirdağ Kaymakamlığı'ndan temin edilen sıcak çorba ve ekmek yolculara ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR