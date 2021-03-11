Son Dakika | Otobanda ölüme böyle meydan okudu
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Son Dakika | Otobanda ölüme böyle meydan okudu

11.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:00
Son Dakika | Otobanda ölüme böyle meydan okudu

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da bir sürücü motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu.

Bursa'da bir sürücü motosikletini yatarak kullanıp otobanda 130 kilometre hızla adeta ölüme meydan okudu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Bursa-İzmir Otobanı Mudanya girişi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen sürücü motosikletinin üzerine yatarak 130 kilometre hız yaptı. Sürücünün hiçbir güvenlik önlemi almaması şaşkınlığa neden olurken, maskesini takmayı ihmal etmeyen plakasız motosiklet sürücüsü, diğer araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motosiklet sürücüsü görüntülendiğini fark etse de hızla yoluna devam etti.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - BURSA

Son Dakika | Otobanda ölüme böyle meydan okudu
Son Dakika | Otobanda ölüme böyle meydan okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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