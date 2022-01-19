Son dakika haber! Oto lastikçide patlama sonrası yangın; 1 kişi yaralandı, 3 iş yeri hasar gördü

ANKARA (DHA) - Ankara'da oto lastikçide meydana gelen patlamanın yol açtığı hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin arka tarafındaki duvarın yıkıldığı, çevredeki iş yerlerinin ise camlarının parçalandığı görüldü. Öte yandan olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemede, patlamanın meydana geldiği lastikçide çalışan Emre C.'nin, saat 04.00 sıralarında iş yerine motosikletle geldiği, içeriye girdikten yaklaşık 10 dakika sonra da patlamanın meydana geldiği belirlendi. Yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Emre C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışması sürüyor.

'KÖPEĞİ YANARAK ÖLDÜ'

Patlama sonrası iş yerinde hasar meydana gelen Mustafa Güldür, iş yerinin tavanının çöktüğünü ve tüm eşyalarının hasar gördüğünü belirtti. Eşi Özlem Güldür ise "Gece saat 04.00 gibi bize, bizim yan dükkanda patlama olduğu ve dükkanımıza sıçradığına dair haber geldi. Biz de hemen buraya geldik. Geldiğimiz sırada her yerin yandığını gördük. Dükkanımızdan hiç bir eşyamızı alamadık. Kameralarda, lastikçide bir patlama olduğu ve daha sonra yangın çıktığı görülüyor. Arada lastikçide yatan bir elemanı vardı. Yıkamacının da bir köpeği vardı, o da yanarak öldü." ifadelerini kullandı.