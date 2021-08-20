Son dakika! Oto kiralama işletmecisi, iş yerinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de oto kiralama işletmecisi Malik Gökçe (25), dükkanında tabancayla vurulmuş olarak ölü olarak bulundu.

MERSİN'de oto kiralama işletmecisi Malik Gökçe (25), dükkanında tabancayla vurulmuş olarak ölü olarak bulundu. Polis, Gökçe'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle 5338 Sokak'ta meydana geldi. Malik Gökçe'ye ait oto kiralama dükkanından silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine iş yerine gidenler, işletmeci Gökçe'yi kanlar içinde koltukta hareketsiz yatarken buldu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Malik Gökçe'nin tabancayla vurulmuş cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın